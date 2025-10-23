全国農業担い手サミットが、23日から県内で始まり、全体会に三笠宮𥶡仁親王妃信子さまが出席されました。 「全国農業担い手サミット」は、農業者が全国から集まって経営の課題などを話し合うもので、県内では初開催です。 全体会に出席された三笠宮𥶡仁親王妃信子さまは、開催にあたって、お言葉を述べられました。 （三笠宮𥶡仁親王妃信子さま）「このサミットを機に、担い手の輪が全国に広がり、わが国