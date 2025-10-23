先月から中国の海洋調査船が奄美大島周辺などの日本のEEZ＝排他的経済水域で活動を繰り返していることについて、十管本部の大達本部長は23日、会見で今回の活動を「特異な事案」と話し、周辺海域で引き続き警戒を続けるとしています。 （第十管区海上保安本部 大達弘明本部長）「短期間の間に複数回、中止要求を実施するという事態になっている。非常に特異な事案と認識」 十管本部によりますと、奄美大島の西およそ400キロの日