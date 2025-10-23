ECBの次期総裁職、ドイツが獲得すべきだ－メルケル元首相の経済顧問＝ブルームバーグ ドイツのメルケル元首相の経済顧問を務めたラース＝ヘンドリック・ローラー氏は23日、2027年後半に任期が満了する欧州中央銀行（ECB）のラガルド総裁の後任に、ドイツ出身者が就くべきだとの考えを示した。 （ブルームバーグ）