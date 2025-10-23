１０月英ＣＢＩ製造業受注指数はマイナス３８、前回マイナス２７＝ロンドン為替 １０月英ＣＢＩ製造業受注指数はマイナス３８と、前回マイナス２７から悪化した。市場予想はマイナス２８だった。販売価格指数はプラス１６と前回のプラス４から上昇。市場予想はプラス５だった、ポンドドル、ポンド円などいずれも特段の反応をみせていない。 GBP/USD1.3348GBP/JPY203.75EUR/GBP0.8683