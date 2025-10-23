射水市新湊地区に、漁師町の暮らしを体感できる宿泊施設を備えたレストランが来月プレオープンします。どんな施設なのでしょうか。射水市中央町にオープンするのは体験型オーベルジュ、「AKAMA富山」です。オーベルジュとはフランス語で宿泊施設を備えたレストランを指します。東京の不動産会社が、漁師の文化を残していきたいと空き家だった網元の番屋を改修しました。 そばを流れる内川に面した2階に