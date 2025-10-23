株式会社ispaceは2025年10月22日、将来の月ミッション用に開発中の次世代小型探査車（ローバー）を巡り、トヨタ自動車株式会社との間で契約を締結したと発表しました。次世代小型探査車の概念設計でトヨタがispaceを技術支援宇宙規模の生活圏構築を見据えるispaceは、民間企業として月面への軟着陸に挑んでいます。同社はこれまでに「HAKUTO-Rミッション1」で2023年4月に、「HAKUTO-Rミッション2 “SMBC x HAKUTO-R VENTURE MOON”