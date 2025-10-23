「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）ヤクルトはドラフト２位指名で城西大・松川玲央内野手を指名した。埼玉・坂戸市の同大学内で会見に臨んだ松川は「こんなに早く呼ばれるとは思っていなかった。言葉が出なかった」と指名された瞬間の心境を明かした。その上で「素直にうれしい気持ち。自分１人の力ではなく、同級生や小さい頃から携わってきたチームメート、指導者