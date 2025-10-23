寛仁（ともひと）親王妃信子さまは２３日、鹿児島市で開かれた第２７回全国農業担い手サミットの式典に出席された。信子さまはあいさつで、「次世代を担う皆様方がお互いに知見や情報を交換し、話し合われることは、我が国の農業と各地域の発展にとって意義深いこと」と述べられた。この後、奄美群島伝統の島唄を鑑賞し、外国人技能実習生らが働きやすい環境整備などを進める農業経営者の発表に耳を傾けられた。