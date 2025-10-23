タレントの堀ちえみが10月23日、自身のアメブロを更新。クルーズ客船「MSCベリッシマ」での水着姿を披露した。【映像】堀ちえみ、海外旅行中の豪華機内食を披露堀は20日、「ベリッシマの旅」「私たち夫婦は2度目の乗船となります」とつづり、クルーズ客船に乗船したことを報告していた。この日は「ジャグジーへ」というタイトルでブログを投稿。「ジャグジーで身体を温めてきます。サウナでひと汗かいて。代謝を上げてきます