23日午後5時前から行われているプロ野球・ドラフト会議でオイシックス新潟アルビBCの牧野憲伸投手が、中日から育成1位で指名を受けました。牧野投手は今シーズン途中に先発から中継ぎに転向し、徐々に球速がアップ。最速153kmの剛腕サウスポーです。オイシックスの牧野憲伸投手が中日から育成1位で指名を受けました。（画像：オイシックス新潟アルビBC提供）