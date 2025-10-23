23日午後5時前から行われているプロ野球・ドラフト会議で、関根学園の池田栞太選手が、ソフトバンクから育成1位で指名を受けました。池田選手は強肩強打のキャッチャー。夏の大会は準決勝で敗退しましたが、大型捕手として注目されていました。関根学園の池田栞太選手がソフトバンクから育成1位で指名を受けました。