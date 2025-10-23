「食欲の秋」…週末のお出かけにいかがでしょうか。北海道の海の幸や人気のスイーツを取り揃えた物産展が23日から山口市のデパートで始まりました。揚げたての若鶏の半身揚げや北海道名物の「ザンギ」。タラバガニと毛ガニの食べ比べ弁当や北海道産の牛を贅沢に味わえるステーキ弁当…。山口井筒屋で始まった「秋の北海道物産展」には40店舗が出店。北海道の海の幸やお肉、人気のスイーツなどがずらりと並