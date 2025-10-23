プロ野球ドラフト会議で先ほど、オイシックスの牧野憲伸投手が中日ドラゴンズから育成1位で指名されました。 牧野投手は、北海道出身の26歳。今シーズンは最速153km/hのストレートと多彩な変化球を武器に、イースタン・リーグ2位となる83個の三振を奪うなどNPBのスカウトから注目を集めていました。