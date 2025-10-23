俳優の長澤まさみ、永瀬正敏が23日、都内で行われた映画『おーい、応為』公開御礼舞台あいさつに大森立嗣監督と登壇した。【動画】「おーい、海人」！不在の高橋海人に呼びかけた長澤まさみ＆永瀬正敏物語の主人公は、破天荒な天才絵師・葛飾北斎の娘であり、弟子でもあった葛飾応為。美人画においては北斎を凌ぐと評され、数少ない女性絵師として江戸の男社会を駆け抜けた先駆的存在だ。豪胆で自由奔放、そして絵にすべてを捧