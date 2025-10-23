札幌・厚別警察署は2025年10月23日、札幌市厚別区に住む無職の男（34）を建造物損壊の疑いで再逮捕しました。男は9月20日午前9時50分ごろ、札幌市厚別区のマンションの非常階段からスリングショット（ゴム銃）で鉄球を発射し、店舗の窓ガラスに命中させて壊した疑いが持たれています。調べに対し男は、「記憶がない」などと認否を保留しています。 男は9月30日に同様の器物損壊事件を起こしたとして、警察に逮捕されていました