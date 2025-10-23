災害などの有事に備え光市と建設・医療機器のレンタル会社＝キロクが23日、協定を結びました。協定調印式では光市の芳岡市長とキロクの藤井篤文 取締役常務が締結書に署名しました。協定では光市で災害が発生した際にレンタル機器を提供し避難所生活を支援することなどを盛り込まれています。提供するのはポータブル電源や簡易トイレそれに介護を必要とする人のための介護用ベットやリフト式車いすなどです。（キロク藤井