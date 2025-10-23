○新晃工 [東証Ｐ] 発行済み株式数の6.24％にあたる483万0705株の自社株を消却する。消却予定日は11月6日。 ○信越ポリ [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の0.62％にあたる50万株(金額で10億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は10月24日から12月31日まで。 ［2025年10月23日］ 株探ニュース