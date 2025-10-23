プロ野球ドラフト会議で先ほど、関根学園の池田栞太選手が福岡ソフトバンクホークスから育成1位で指名されました。 池田選手は強肩強打のキャッチャーで、2塁送球はプロでもトップレベルの1.8秒台。打っては高校通算15ホームランを誇り、NPBのスカウトから注目を集めていました。