西武は1位〜4位で大学生を指名した。チームは総得点でリーグ最少の「410点」。課題の得点力を意識し、野手に比重を置いた指名となった。1位は日本代表の4番・明大の小島大河捕手の単独指名に成功した。3位は今夏の日米大学野球で首位打者を獲得した中京大・秋山俊外野手を指名。5位で地元埼玉の山村学園・横田蒼和内野手を指名。ライオンズ・ジュニア出身で、高校通算20本の逸材。6位の四国銀行・川田悠慎は二遊間をこな