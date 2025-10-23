近大・勝田成（なる）内野手（4年＝関大北陽）は広島からドラフト3位指名を受け、「赤いリストバンド、赤い手袋を使っている自分と縁があるのかなと思いました」と話した。「まずは守備でアピールして1軍、そしてレギュラーと上っていきたい」近大東大阪キャンパス内で、野球部員や一般学生もドラフト会議中継をパブリックビューイング（PV）で見守るなか、祝福の歓声と拍手を受けた。1メートル63。現在プロ野球選手で最も身