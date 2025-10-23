元衆議院議員での金子恵美氏が２３日、情報番組「ＬｉｖｅＮｅｗｓイット！」（月〜金曜午後３時４２分）に出演し、２７日から訪日予定のトランプ米大統領と高市早苗首相について言及した。トランプ氏は２７日午後に日本に到着し、２８日に「首脳会談と昼食会」に出席、その後米軍横須賀基地を視察し、夜は財界人との会合に参加する予定。２９日には韓国に移動するというタイトなスケジュールが予定されている。警視庁は今