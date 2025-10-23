キズが、2026年1月より開催する全国単独公演ツアーのタイトルが＜鳳凰焔巡（ほうおうえんじゅん）＞であることを発表した。さらに、チケットの詳細も明らかになっており、10月27日からはブログマガジン会員を対象とした最速先行受付がスタートする。本ツアーについて来夢（Vo, G）は、OFFICIAL BLOG MAGAZINE「人外」内の音声コンテンツ“人外ラジオ”にて、「新曲の中に鳳凰という曲があります。すごく大切な曲」と思いを語りつつ