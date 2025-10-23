アルピニストの野口健氏が２３日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。環境大臣政務官に就任した自民党の森下千里衆院議員との連携に期待した。森下氏はＸで「この度、環境大臣政務官を拝命いたしました」と報告。「気候変動や資源循環に加え、熊の被害やメガソーラー問題をはじめとし、再生可能エネルギーの在り方といった、今、地域が抱える課題どれもが深く結びついているため、この職務に就かせていただけることを嬉しく思っていま