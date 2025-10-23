プロ野球のドラフト会議が２３日に東京都内で行われ、オリックスは２位で森陽樹投手（１８＝大阪桐蔭）の交渉権を獲得した。宮崎出身の最速１５３キロ右腕は「頼むからかかってくれと思っていました。こんな上位で指名してもらえると思っていなかったので、ホッとした気持ちです」と笑顔。「ベテランから若手まで、投手育成が印象的なチーム。指名していただいて光栄に思っています」と喜んだ。身長１９０センチ体重９０キ