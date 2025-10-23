ACIDMANが、2025年10月29日に発売する13rhアルバム『光学』のリリースを記念して、12月に開催されるZepp公演のライブステージに立ち、ACIDMANと一緒に特別なライブステージを創り上げるコーラス隊を募集する企画「『feel every love』歌唱動画投稿キャンペーン」の開催を発表した。ニューアルバムに収録されているリード曲「feel every love」のサビ部分を歌唱した動画をSNSに投稿し、1次審査（投稿動画）と2次審査（対面／オンラ