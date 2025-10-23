◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）大院大のエドポロ・ケイン外野手が日本ハムから２位で指名を受け、会見で涙を流した。「高校の時、指名漏れして、悔しい思いをした時から始まった。４年間、いろんな人たちに支えられて頑張ってよかったと思います」と言葉を絞り出した。１９０センチ、１０１キロの恵まれた肉体で関西六大学では通算１０本塁打。「ホームランにこだわり