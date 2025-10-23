ORANGE RANGEが、2025年夏に公開した「ORANGE RANGE - イケナイ太陽 (令和ver. Music Video)」のBehind The Scenesを公開した。◆ORANGE RANGE 動画今回公開されたBehind The Scenesでは、MV本編では見られなかった撮影の裏側や、メンバーの和気あいあいとした様子をたっぷりと収録。特に、MVに出演し「平成あるある」を体現したお笑いコンビ・マユリカとの共演シーンの舞台裏や、緻密に作り込まれた「致死量の平成」と称されるセ