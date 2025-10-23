◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（２０）がＤｅＮＡとソフトバンクから１位指名された。抽選の結果、ソフトバンクが交渉権を獲得。海外留学中の日本人野手がＮＰＢ支配下指名を受けるのは史上初となった。取材対応窓口のナイスガイ・パートナーズがコメントを発表した。【コメント全文】報道関係各位佐々木麟太郎選手に関しまし