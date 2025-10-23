◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）ＮＴＴ西日本・成瀬脩人内野手はＤｅＮＡから５位指名を受けた。「早く自分の名前が呼ばれないかな…と祈っていた」とホッとした表情を浮かべ、京都府久御山町のＮＴＴＷＥＳＴＢＡＳＥＢＡＬＬーＣＡＭＰＡＳ内で会見。昨年の日本一チームでもあるＤｅＮＡの印象を問われ「投打ともに本当に力のあるチームだと思う。即戦力として早く