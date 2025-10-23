◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）８年連続ドラフト指名の大阪桐蔭に明暗が…。２本柱の１人、森陽樹投手がオリックスから２位指名を受けた一方、中野大虎投手の名前が、希望していた支配下で呼ばれることはなかった。西谷浩一監督は「育成の方はお断りしているので、もうこれで指名がなかったということになります。気持ちの非常に強い子ですし高校からプロに行くことに