秋の新作として登場した【しまむら】の大人ブランド「SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）」のバッグが高見え。シーズンムード高まるふわモコ素材をあしらっており、シンプルコーデに合わせるだけでおしゃれ度がアップしそう。大人コーデにも合わせやすいから、ぜひチェックしてみて。 ふわモコ感がたまらない！ 秋冬ムード満点トート