幼稚園への入園。我が子が初めて迎える集団生活への第一歩ですよね。楽しい園生活を送ってほしい。親は願いを込めて我が子に合った幼稚園を探しますが......今回は筆者が実際に体験した話をお届けします。 幼稚園入園に向けて 娘が幼稚園に入園する前年の話です。私が住んでいる地域には幼稚園がたくさんあり、それぞれの園が毎年10月半ばから次年度の園児の募集をかけます。 保護者は希望する幼稚園の入園願書を手に入れ、記