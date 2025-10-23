メ～テレ（名古屋テレビ） 東海銀行の最後の頭取を務めた小笠原日出男さんが亡くなりました。87歳でした。 小笠原さんはバブルが崩壊し金融危機が本格化していた1998年に頭取に就任、三和銀行との経営統合を指揮し、UFJ銀行が誕生する2002年まで東海銀行の頭取を務めました。 その後は、名古屋ボストン美術館の運営財団の理事長に就任しました。 三菱UFJ銀行によりますと10月9日に老衰のため、春日井市内の病院で亡