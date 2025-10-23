25年に一度の神事「式年遷宮（しきねんせんぐう）」が執り行われている、博多の総鎮守、櫛田神社で23日、「奉祝大祭」が行われました。 福岡市博多区の櫛田神社では、「式年遷宮」に合わせた「奉祝大祭」が執り行われ、宮司が祝詞をあげ、巫女が舞を奉納しました。「式年遷宮」は、社殿の建て替えや装飾品を新しくする際に、ご神体を新しくなった社殿に遷（うつ）すもので、櫛田神社では25年に一度執り行っています。今回、櫛田