元グラビアアイドルでタレントとしても活動していた自民党の森下千里衆院議員(44)が23日、自身のＸを更新。環境大臣政務官に任命されたことを報告した。 【写真】峰不二子風スタイルでバイクにまたがるタレント時代の森下千里氏 【ご報告】と題して「この度、環境大臣政務官を拝命いたしました。気候変動や資源循環に加え、 熊の被害やメガソーラー問題をはじめとし、 再生可能エネルギーの在り方といった