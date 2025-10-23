記者会見するノートルダム女学院、ヴィアトール学園両学校法人の関係者＝23日午後、京都市上京区学校法人ノートルダム女学院（京都市左京区）は23日、運営するノートルダム女学院中・高と小学校を2026年4月に事業譲渡すると発表した。京都ノートルダム女子大も29年に閉校する予定で、法人が運営する学校はなくなる見通し。譲渡先は、進学校として知られる男子校の洛星中・高を運営する学校法人ヴィアトール学園（京都市北区）。