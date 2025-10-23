モーター大手ニデックは23日、2026年3月期の連結業績予想を未定にすると発表した。グループ内の不適切な会計処理の疑いについて第三者委員会が調査中で、調査状況などを勘案したためとしている。23日開催の取締役会では、中間配当を無配とすることも決めた。直近の配当予想は20円だった。期末配当も未定。自己株式の取得も中止する。26年3月期の連結業績予想は、売上高が前期比0.3％減の2兆6千億円、純利益は19.3％増の2千億