帰宅中の女子中学生に暴行を加えたとして男が逮捕されました。男は女子中学生のあとをつけ、“共連れ”の手口でオートロックの玄関から侵入したとみられています。■「殺すよ」と脅し…後部座席でうつむき、ゆっくりとまばたきする男は平野悠容疑者（23）。23日、不同意わいせつ致傷の疑いで検察に身柄が送られました。平野容疑者（23）「女性が1人で歩いているのを見かけ、からだを触りたくなった」事件が起きたのは今月20日の夕