高市内閣の政務官人事がきのう決まり、富山県選出の自民党、上田英俊衆議院議員が国土交通大臣政務官など3つの政務官に就任しました。高市内閣の政務官人事はきのうの閣議で正式に決定しました。富山県選出の自民党、上田英俊議員は国土交通大臣政務官、内閣府大臣政務官、そして復興大臣政務官を兼ねて務めます。 ◆上田英俊 衆議院議員「きのう総理大臣官邸で高市総理から辞令をいただきました。しっかりやらなければならない