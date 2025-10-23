入院患者に対しドライヤーでやけどを負わせたとして、富山市の国立病院機構・富山病院に勤める40代の女性看護師が懲戒処分を受けました。きょう付けで15日間の停職処分を受けたのは、この病院に勤務する40代の女性看護師です。国立病院機構によりますと、この看護師は今年7月、入院患者に対してヘアドライヤーで患者の腹部にやけどを負わせました。故意ではなく、患者が寝た状態のまま着ている服を乾かそうとしてドラ