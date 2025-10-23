メガハウス（バンダイナムコグループ）は、食品モチーフの立体パズル「解体パズルLiteシリーズ」から、いよいよシリーズ第10弾となる「解体パズルLite ラーメンパズル」を10月下旬に発売する。「解体パズルLite ラーメンパズル」「解体パズルLite ラーメンパズル」はどんぶりに6個の麺パーツ、3個のスープパーツ、その他15個の具パーツを正しく組み合わせてラーメンを完成させる立体パズル。完成形は一通りではなく、具のパーツの