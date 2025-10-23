モスバーガーを展開するモスフードサービスは、冷凍ピザの製造・販売を手がけるPIZZAREVOとのコラボレーション商品、「モスバーガー監修 テリヤキチキンピザ」（3枚）を10月27日から両社の公式オンラインショップで販売する。今回は、本格ナポリピッツァの冷凍販売などを手掛けるPIZZAREVOと初めてコラボレーションし、同社の人気商品「テリヤキチキンバーガー」の味わいをピザとして再現した商品を共同開発した。「テリヤキチキン