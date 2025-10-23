松屋フーズは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、10月28日10時から「牛豆腐キムチチゲ」を販売する。左から： 牛豆腐キムチチゲ牛カルビ焼肉定食、牛豆腐キムチチゲセット販売のたびに好評を得ている松屋の「牛豆腐キムチチゲ」が今年も登場する。牛肉の旨味に、まろやかな口当たりの豆腐、シャキシャキとした食感の青ねぎが重なり合い、絶妙なバランスを実現した。こだわりの海鮮だしと牛肉の旨味がぎゅぎ