現在、世界では紛争や迫害で故郷を追われた人の数が1億2,000万人を超え、戦後最多を更新しています。これは世界人口の67人に1人に相当する規模です。 【写真を見る】「難民一人ひとりの物語を知って」第20回難民映画祭「世界を想う。平和を問う。」11月6日開幕へ 国連UNHCR協会は2025年11月6日から12月7日まで「第20回難民映画祭」を開催します。 「難民一人ひとりの物語を知ってほしい」 20周年となる今回は、「世界を想う。