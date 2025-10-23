ドトールコーヒーは、ドトールコーヒーショップで11月1日から、数量限定商品「クリスマスミルクレープ」（5号（直径約15cm））と「クリスマスモンブラン」（5号（直径約15cm））の予約を開始する。長年愛され続ける定番人気の「ミルクレープ」と、人気の「モンブラン」をクリスマス仕様で用意した。とっておきのクリスマスを、ドトールコーヒーショップのクリスマス限定ケーキで彩ってみては。数量限定のため、予約は早めにしてほ