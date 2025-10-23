バルセロナに所属するセンターバック（CB）パウ・クバルシが、今週末に控える“エル・クラシコ”に向けた意気込みを語った。23日、スペイン紙『アス』が伝えている。ブラウグラナよ、今回の“宿敵”は、いつにもまして目の色を変えているぞ。2024−25シーズンの“エル・クラシコ”は、明暗がくっきり分かれた。ラ・リーガでの2度の対戦に加えて、コパ・デル・レイとスーペルコパ・デ・エスパーニャの2つの決勝戦と計4度実現し