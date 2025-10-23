マクドナルドは、ブラックペッパーとガーリックの旨みがやみつきな味わいで好評の「チキチキン THE ガーリックペッパー」を 10月29日から全国のマクドナルド店舗にて期間限定で販売する。「チキチキン THE ガーリックペッパー」「チキチキン THE ガーリックペッパー」は、2022年に初登場し、当初は「マック THE チキン」として親しまれてきた“2本入り”のチキンのサイドメニューである。昨年度からは、手軽に2本で楽しめる魅力を