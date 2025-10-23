長崎市と時津町を結ぶ「長崎南北幹線道路」についてお伝えします。 この道路は “長崎市田上～時津町” に続く全長約15キロ。 慢性的な渋滞が続く国道206号のバイパスとして、整備が進められています。 現在、全体の47％に当たる約7キロが供用済みですが、茂里町⇔滑石工区については、今年6月に事業が国に認可されました。 23日には用地交渉などを見据えて、県と長崎市が協定を結びました。