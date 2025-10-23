ジャーナリストの田原総一朗氏が２３日、Ｘを更新し、テレビ番組での発言について「お詫び致します」と謝罪した。田原氏は１９日放送のＢＳ朝日「激論！クロスファイア」で、自民党の片山さつき氏、立憲民主党の辻元清美氏、社民党の福島瑞穂氏らと討論。その中で、高市早苗氏への批判や主張を述べるゲストに提案する形で「あんなやつは死んでしまえと言えばいい」などと発言していた。田原氏はＸで「１０月１９日放送の討論