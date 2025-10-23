「プロ野球ドラフト会議supportedbyリポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、花園大の藤原聡大投手（4年＝水口）が楽天に単独1位で指名された。花園大出身初のプロ野球選手が誕生する。1メートル77、75キロという細身の体から最速156キロの直球を繰り出す逸材。指名後の会見では「1位評価とは思ってなかった。頑張って良かったと思う」と1位指名を感謝した。プロで戦ってみたい選手について質問を受けると、西武・渡